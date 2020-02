Chile rejeita bolsonarista: Felipão pensa que está no Brasil

felipão chile #

Torcida do Colo-Colo repudia contratação de Scolari, apoiador de Pinochet

A torcida Antifascistas De La Garra Blanca divulgaram uma nota de repúdio às negociações do técnico brasileiro Felipe Scolari com a equipe chilena: “Declaramos você pessoa não grata”

Em tempo: Felipão acha que vai atuar no Chile como no Brasil…nós somos um país atrasado e incivilizado politicamente…que nunca puniu seus assassinos da Ditadura…aqui ninguém questiona o alinhamento político de Felipão com um presidente de extrema-direita e que defende torturadores…no Chile ele vai ouvir das arquibancadas…aqui as arquibancadas só sabem berrar, como diz Mino Carta, ‘mengo, mengo’… Uma grande parte da nossa sociedade é estúpida e sabe que é estúpida.

Em tempo 2: Felipão é um sujeito tosco politicamente….que enganou o Brasil como técnico de futebol só até os 7 a 1….eu agradeço a Alemanha sempre por isso.

J R Braña B.