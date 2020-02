transporte público #

Este blog de fim de mundo já propôs que a cidade de Rio Branco adotasse o passe livre no transporte coletivo (busão)…e investisse em bondes, VLTs, o que deixaria a capital do Acre mais humana com a maioria pobre.

É possível Rio Branco ter transporte público grátis (não seria grátis totalmente porque os impostos bancariam essa política social).

O que as empresas arrecadam com o serviço ao mês é perfeitamente possível ser coberto com recursos do cidadão arrecadado pela prefeitura via impostos (e com ajuda do Estado)….prefeitura e governo existem para melhorar a vida das pessoas…senão não há sentido em ter prefeitura e governo.

Pois é: enquanto o poder público em Rio Branco nem sonha com isso, Luxemburgo adota o passe livre….em trens/metrô, ônibus e até com redução do preço dos bilhetes para seus cidadãos que todo dia saem para trabalhar em outro país (tudo muito próximo na Europa)….a única exceção será viagem em trens para o exterior, que seguirão sendo pagas.

Custo em todo o país: R$ 246 milhões (41 milhões de Euros)…o custo em Rio Branco seria infinitamente menor….

O PT no governo poderia ter tomado essa atitude política na capital….todos os cidadãos, com seus impostos, bancando o transporte coletivo…isso é o futuro!

Faltou ousadia!

Quem sabe aparece um candidato a prefeito do campo popular que, pelo menos, toque no assunto….pode ser um da direita também…basta que tenha alguma sensibilidade social.

Porque, como se sabe, o transporte público em Rio Branco ainda vive no século XIX…é só entrar nos busões que circulam por aí para se dar conta.

Somos do tempo da catraca….ainda!

J R Braña B.