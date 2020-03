florestan moro #

….como correu para prender Lula e tirá-lo da eleição contra Bolsonaro.

De Florestan Fernandes, jornalista

Moro, que correu para condenar Lula, agora corre pra socorrer Ronaldinho Gaúcho. O embaixador do Turismo de Bolsonaro foi preso em Assumpção, acusado de usar passaporte falso. A pressa é uma constante na vida de Moro: no segundo turno da eleição já negociava uma cadeira no STF.

— Florestan Fernandes (@florestanjr) March 10, 2020