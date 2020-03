Em O Globo – Dados do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (Consed) apontam que ao menos quatro estados já determinaram suspensão de aulas nas escolas por conta do surto de coronavírus. Alem do Rio de Janeiro, há decisão nesse sentido no Distrito Federal, Tocantins e São Paulo. O levantamento não abrange Ceará, Rondônia e Paraná, que não chegaram a responder a consulta.

(…)

Em tempo: no Acre não há campanha de esclarecimento nem providências conhecidas por parte do poder público orientando as pessoas sobre o surto/brote de Coronavírus…inacreditável, mas é verdade.

Em tempo: no terminal urbano e nas escolas ninguém dá orientação o problema que afeta o mundo….é a omissão completa.

Em tempo: o que o Acre está esperando para agir e evitar o problema?

– J R Braña B.