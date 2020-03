eleição municipal #

Alguns senadores já defendem a ideia de adiar as eleições para prefeito e vereadores, que está marcada, em princípio, para outubro.

Para o senador e médico Humberto Costa (PT-PE), ‘o pior momento do coronavírus ainda não chegou’.

Segundo o presidente do hospital Albert Eisntein, ‘o pico será em 2 duas semanas.’

Para completar a situação…o governo Bolsonaro, que duvidou do problema do coronavírus – cortou 158 mil famílias do Bolsa Família…60% somente no Nordeste.

Assista sessão remota do senado