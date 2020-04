derrotado #

O condutor do governo na Assembleia pôs na sua conta hoje a maior derrota de um líder do Palácio em toda história do parlamento do Acre.

Gehlen Diniz, que quer ser prefeito de Sena (apoiem ele, servidores de Sena, apoiem!!!) como um bom bolsonarista se isola completamente de seus pares e sofre uma rotunda e acachapante derrota política nesta noite memorável da Aleac..

Até parlamentares da base oficialista o deixaram pelo caminho, sozinho…foi o caso de Bestene (PP), do seu próprio partido, para citar apenas um…

A maioria, 17, votou pela suspensão dos descontos dos empréstimos consignados dos servidores do Acre…apenas 5 seguiram o líder/relator sem rumo…

Agora só resta ao governador GladsonC sancionar ou vetar o PL do deputado Edvaldo Magalhães e rapidamente encontrar um novo líder para o seu governo…

Porque esse perdeu as condições políticas para continuar com a função de conduzir a representação dos interesses políticos do Executivo na Assembleia..

Como disse, é a maior derrota de um líder de governo na Aleac em todos os tempos.

Em tempo: Um líder de governo que abomina a política…só no Acre…

J R Braña B.