acabou #

[Uma mulher de 79 anos é a primeira vítima do coronavírus com morte no Acre]

247

247 – Jair Bolsonaro já havia tomado a decisão de demitir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mas foi convencido na final da tarde desta segunda-feira, 6, a mudar de ideia pela ala militar do governo

(…)

Em tempo: há um ‘presidente operacional’…um Estado Maior Planalto…um interventor!