…se preocupam com o rodízio de veículos. com academias fechadas, salões de madames cerrados, concessionárias em quarentenas…etc…só não se preocupam com a saúde das pessoas,,,com os CPFs….dos que são obrigados a trabalhar…até hoje eles não entenderam o que está acontecendo…

E não se escuta uma opinião ou sugestão sensata dessa gente….

Em tempo: ministro da saúde, Nelson Teich, que não resolvia nada nem sabia de nada, pede demissão…agiu com dignidade.