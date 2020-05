acrelândia covid-19 #

(Sesacre) – boletim oficial no final do post

O município de Acrelândia, segundo o gráfico divulgado pela Sesacre – é o de maior incidência de casos de coronavírus no estado por grupo de 100 mil habitantes: 455.4 casos

Em relação aos óbitos pode-se observar que 59,6% (34 casos) ocorreram em pessoas acima de 60 anos. De acordo com o sexo, 38 (67,0%) óbitos ocorreram no sexo masculino e 19 (33,0%) no sexo feminino.

Confira aqui os dados oficiais do coronavírus no Acre