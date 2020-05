respiradores perpétua #

Deputada Perpétua articula com Ministério da Saúde respiradores e UTIs para o Acre

Após ser informada pelo governador Gladson Cameli que o Acre precisa de respiradores com urgência, nesta terça-feira (19), a deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) entrou em contato com o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, e garantiu os equipamentos para o estado.

Desde o começo da pandemia, Perpétua tem articulado com o Governo Federal reforços para o Acre. “Conversei com o ministro Pazuello e ele confirmou que amanhã (hoje) viabilizará os respiradores para nosso estado. Além disso, o coloquei em contato com o secretário de Saúde, Alysson Bestene, para que sejam analisadas outras necessidades”, afirmou a deputada.

Articulações

A deputada Perpétua reuniu-se duas vezes com membros do Governo Federal neste mês. No encontro com o vice-presidente, Hamilton Mourão, pediu reforço para o combate à pandemia no Acre: UTIs, respiradores, equipamentos e materiais para exame. Com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, Perpétua ressaltou o problema do pagamento do Auxílio Emergencial nos municípios acreanos e o apoio nas ações de combate à Covid-19 nas cidades e nas áreas rurais.

