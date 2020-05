respiradores acre #

Gov do Acre

A pedido de Gladson, Acre recebe 50 respiradores mecânicos do Ministério da Saúde

A Saúde pública do Acre recebeu mais um importante reforço no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Vinte e sete novos respiradores mecânicos, de um total de 50, já foram enviados pelo Ministério da Saúde, chegando ao estado na madrugada deste sábado, 23.

(…)

Uma parceria entre Estado e Ministério Público do Trabalho resultou na compra de mais 38 respiradores. A expectativa é que os aparelhos importados da Alemanha estejam no Acre até o próximo dia 10 de junho.

(…)

Em tempo: Dados oficiais do coronavírus no Estado