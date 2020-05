corpo cadáver #

gov do Acre

Com autorização da Justiça, Polícia Civil doa cadáver para curso de Medicina da Ufac

Na manhã de quarta-feira, 27 a Polícia Civil do Acre, por meio do Instituto Médico Legal (IML), formalizou a doação de um cadáver para a Universidade Federal do Acre (Ufac), que será usado em estudos no curso de medicina da instituição federal. A doação só foi possível após autorização judicial, trâmite que levou quase dois meses para ser concluído.

De acordo com o diretor do DPTC (Departamento de Polícia Técnico-cientifica), o cadáver doado obedece a todos os requisitos legais, com morte natural, não reclamado pela família e em bom estado de conservação.

