Marcus Alexandre, em Cruzeiro: ‘Se ficar só na política não tem BR feita’ (ouça)

O prefeito de Rio Branco está em Cruzeiro do Sul e hoje deu entrevista ao comunicador de mais audiência na região, o Chico Melo, da rádio e TV Integração.

A entrevista de Marcus Alexandre, que contou também com as presenças do deputado federal César Messias e do senador Jorge Viana, abordou o problema da BR-364, que liga a capital ao município de Sena, e vai até o Juruá.

Ouça abaixo o trecho em que Marcus fala sobre a BR…o blog está tentando conseguir o trecho do áudio em que o prefeito de Rio Branco também fala sobre a disputa eleitoral dentro do seu partido, o PT.