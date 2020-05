EUA: Esposa de policial assassino pede divórcio

divórcio esposa eua #

A imprensa brasileira não fala disso…

Kellie Chauvin, a esposa do policial de Mineapólis (Minesota, EUA) que estrangulou com o joelho (8 minutos) o afroamericano Georg Floyd, enviou condolências à família da vítima e anunciou que pediu o divórcio do marido assassino.

O policial (preso) e mais três foram demitidos ….no Brasil isso acontece todos os dias…menos as providências contra os agressores de farda.

RT en español

La esposa del policía arrestado por la muerte de George Floyd se declara “devastada” y ha pedido el divorcio

Kellie Chauvin ha enviado sus “más sinceras condolencias ” a la familia del afroamericano muerto a manos de su esposo, que fue arrestado este viernes.

Kellie Chauvin, esposa de Derek Chauvin, el policía cesado de Mineápolis (Minnesota, EE.UU.) que aparece en un video presionando con la rodilla el cuello de George Floyd, un detenido afroamericano que murió poco después en un hospital, ha anunciado que se siente “devastada” y que ha pedido el divorcio a su marido, aseguró su abogado en una declaración, citada por CBS. La muerte de Floyd ha desatado una ola de indignación nacional en varias ciudades del país.

“Esta noche, hablé con Kellie Chauvin y su familia. Ella está devastada por la muerte del Sr. Floyd y envia sus más sinceras condolencias a su familia” reza la declaración emitida por la firma legal Sekula Law Offices.

El expolicía, que fue despedido junto con otros tres oficiales involucrados en la detención de Floyd, fue arrestado este viernes por la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota y afronta cargos por asesinato y homicidio involuntario de tercer grado.

Protesto em Mineapólis contra a violência policial sob a comunidade negra

