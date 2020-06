#58anosacreemancipação

Release do governo encaminhado às redações sobre os 58 anos de emancipação política do estado agrega foto do cartão postal da gameleira e a bandeira acreana içada às margens do rio Acre no primeiro governo do PT (Jorge Viana) há 20 anos.

Acre celebra 58 anos de emancipação política com a presença do ministro da saúde

O Governo do Estado comemora, nesta segunda-feira, 58 anos da emancipação do Acre à categoria de Estado. Em 15 de junho de 1962, o presidente da República João Goulart, sancionou a lei que transformou o Território do Acre em Estado do Acre. A data foi considerada feriado estadual a partir da Lei nº 14, de 2 de setembro de 1964, quando o então governador Edgard Pereira de Cerqueira Filho sancionou a lei aprovada na Assembleia Legislativa do Acre.

–O estado vive dias de muitas lutas, mas mantemos otimismo que dias melhores virão. O povo do Acre é uma referência em termos de fé, esperança e coragem. Tem sido uma luta difícil, mas unidos venceremos e em breve teremos o estado todo livre do coronavírus.

