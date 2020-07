Quem vai pôr grana no futebol do Rio Branco, que está no fundo do poço?

fundodopoço

oestadoacre puxou a fila do protesto contra a decisão do Rio Branco Footboll Clube de contratar o goleiro Bruno bem cedo na segunda-feira.

Imediatamente a sociedade consciente reagiu forte a sua forma (nas redes)…dificilmente o clube acreano terá condições de manter este anúncio da contratação do goleiro Bruno.

A rede Araújo de supermercados já caiu fora…

Qual empresa do Acre terá coragem de pôr dinheiro no Rio Branco neste momento….?

Difícil dizer…

O Rio Branco, que está no fundo do poço financeiro (com altas dívidas) – optou por seguir cavando…

Pior que isso: o prejuízo moral do clube centenário é irretirável..

A sociedade espera que o governo, por seu lado – não ponha recursos públicos para apoiar o clube que contrata um personagem que já não reúne condições de ser um atleta profissional nem referência para a juventude.

Deputada Perpétua reage ao despropósito do Rio Branco (a única)

-Precisamos levantar nossas vozes e mostrar nossa indignação com essa contratação. Bruno Fernandes tem sangue nas mãos! Outros clubes voltaram atrás depois da repercussão negativa da tentativa de contratação do goleiro. Espero que o Club Rio Branco faça o mesmo e mostre que a vida importa.

J R Braña B.