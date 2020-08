Lula admite que PT poderá não ter candidato a presidente

lula2022

– É plenamente possível que o PT não tenha candidato à Presidência. O PT pode ter candidato a vice. O PT pode ser candidato a outra coisa. Isso é plenamente possível – afirmou.

Lula, contudo, afirmou que o PT é “o maior partido de esquerda da América Latina”.

– É preciso ter um candidato que tenha habilidade de tratar os partidos com o respeito que os partidos merecem. Não adianta querer brigar com o PT. Não podem querer que o PT abra mão dessa grandeza que o povo lhe deu (nas urnas) a troco de nada. Ou apresenta um candidato maior do que o PT ou não tem chance. As pessoas falam: “Olha eu tenho uma pesquisa no segundo turno que mostra que tem mais voto que o Lula”. Ok, mas para passar para o segundo turno tem que passar pelo primeiro – disse Lula. (…)

