Professor Jessé Souza

A “reforma” administrativa tem apenas dois objetivos: destruir o que resta do Estado para o saque do mercado; e a “milicianização” do funcionalismo público. Um projeto criminoso construído por justiça e imprensa corruptas e pela ascensão de uma clique de canalhas ao poder.

