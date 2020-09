Moisés Diniz: ‘Vou me afastar do PP na segunda-feira’

moisésdiniz

Há pouco liguei para o ex-deputado comunista Moisés Diniz, agora do PP, e fui direto ao ponto:

Você ajudou pressionar a prefeita Socorro Neri para rifar o PCdoB da aliança política para a eleição da prefeitura de Rio Branco?

-Não participei disso e pedi ao governador pra não participar.

-Tenho 99% de amigos no PCdoB.

Por que no texto que publicou na sua página do Facebook sobre a melhora na Educação do município de Rio Branco você não citou o ex-secretário da pasta e ex-vice-prefeito Márcio Batista?

-Porque o período dele é 2017 e estou escrevendo outro texto e, nesse, vou citar o Márcio.

Articulação política no governo GladsonC

-Você terá uma surpresa nas próximas horas…

Qual surpresa?

-Vou me afastar do partido (PP) porque vou entrar na campanha pra valer da prefeita Socorro Neri.

Você não teme represália do governador GladsonC, que também se afastou do PP?

-Não. GladsonC é diferente.

Outras frases de Moisés Diniz

-Você acha que eu também não ficaria chateado com o Edvaldo se ele tivesse saído do PCdoB e eu ficado???…temos uma amizade de 40 anos…a política, a campanha passam…

-A mesma coisa com a Perpétua…

-O meu filho é consultado pelo Eduardo Farias…quando fica doente eu ligo e o Dudu vai lá em casa…

J R Braña B.