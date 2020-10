Covid-19 faz mais uma vítima: Edinho, jornalista

edinho

O jornalista Edson Luiz morreu nesta quarta-feira (8/10), aos 60 anos, vítima de covid-19. Grande nome do jornalismo brasileiro, foi internado há um mês com problemas no fígado e rins. No hospital, testou positivo para o novo coronavírus e a situação agravou-se. Há um dia, sofreu infarto, o colapso dos órgãos vitais se agravou e o quadro ficou insustentável.

(…)

Em tempo: conheci Edinho quando trabalhei em A Gazeta, no finalzinho do século passado e começo deste..Trabalhou por aqui como assessor de Flaviano Melo por muito tempo, assessor no ministério da justiça, nos jornais Estadão, Globo e Correio Braziliense

J R Braña B.