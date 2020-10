capixaba

Gov do Acre

Governo realiza entrega de equipamentos para implementação de agroindústria em Capixaba

Essa é a terceira agroindústria a ser implementada no estado. As duas primeiras estão localizadas no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório, município de Tarauacá

Mais uma agroindústria para beneficiamento dos produtos agroflorestais, como macaxeira e açaí, será implementada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema). A entrega dos equipamentos na Associação dos Produtores Rurais Projeto Machado Almeida – Horta Nativa foi efetuada na tarde desta sexta-feira, 16, na zona rural do município de Capixaba, com a presença do governador do Estado, Gladson Cameli.

(…)

O investimento nos equipamentos entregues no projeto Horta Nativa, orçado em aproximadamente R$ 250 mil, é do governo do Estado, por meio da Sema, dentro da parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por intermédio do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre (PDSA II). No total, mais de R$ 1 milhão será investido para implementação de cinco agroindústrias no Acre.

(…)