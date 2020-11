Vaticano nega ‘curtida’ de Francisco em foto de gata brasileira

curtida

A curtida na foto da modelo foi feita pela conta oficial do Papa Francisco

Extra

A assessoria de imprensa do Vaticano, procurada pelo blog PAGE NOT FOUND, afirmou nesta quinta-feira (19/11) que pediu ajuda ao Instagram para investigar o “like” que a conta oficial do Papa Francisco na rede social teria dado numa foto da modelo brasileira Natalia Garibotto, mais conhecida como Nata Gata. Um assessor afirmou, ainda, que exclui a possibilidade de a “curtida” ter vindo de alguém na Santa Sé, sem esclarecer se há alguma suspeita.

(…)

Em tempo: Papa Francisco tem inimigos no mundo todo…e tudo vão fazer para desgastá-lo.

J R Braña B.