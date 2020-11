leobrito

oestadoacre, live conversou nesta quinta com o deputado federal Leo de Brito, 20h (hora local…22 em Brasília)

-Jorge Viana ao governo 2022 para pôr ordem na casa – diz Leo

Você assista nesta página, no facebook.com/oestadoacre, no youtube.com/oestadoacre e no perfil @oestadoacre no twitter