Governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, é batizado numa igreja evangélica no complexo do Alemão, favela da cidade.

Em tempo: sinceramente, um país (e um povo) que acredita nesse tipo de pilantragem não tem futuro…e o Rio é o pior exemplo do Brasil do negacionismo…menos mal que agora expulsou o pastor Crivella.

– J R Braña B.