revistasena

O convidado das 20h no oestadoacre, live (Revista Sena) é Elvis Dany, o vereador mais votado do município de Sena Madureira.

8 da noite em ponto aqui nesta página (e também no facebook.com/oestadoacre, no youtube.com/oestadoacre e no perfil @oestadoacre, no twitter