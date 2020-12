Hildo Montysuma publica livro e diz que F. Popular ‘virou roda de moinho’

oestadoacrelive

O convidado da tertúlia de terça foi o professor Hildo Montysuma, autor de ‘Trabalho docente’, livro que acaba de sair pela editora Appris.

Ele fala muito do livro, que trata da tradição marxiana na educação (desprezada no Acre nos governos da FP) mas avança sobre outros assuntos.

Hildo dá início a um processo de autocrítica sobre os governos da Frente Popular (PT, PCdoB e PSB) no Acre.

-Sou de esquerda, mas não tenho compromisso com o erro – diz.

Clique e assista a excelente entrevista concedida por Hildo Montyzuma.

Conversa foi transmitida simultânea no facebook.com/oestadoacre, no youtube.com/oestadoacre e no perfil @oestadoacre, no twitter.