O convidado da tertúlia desta terça, 20h, hora Acre, 22h em Brasília, é o autor do livro Trabalho docente, recém lançado pela editora APPRIS, o professor Hildo Montezuma.

Nossa conversa será transmitida aqui nesta página abaixo e simultânea no facebook.com/oestadoacre, no youtube.com/oestadoacre e no perfil @oestadoacre, no twitter.

8 da noite em ponto…clique e assista