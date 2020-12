paiefilho

Pai faz tatuagem heroica de marca de nascença do filho no próprio peito….bem bonito o gesto de apoio à criança!

Assista:

This heroic dad got a tattoo of his son’s birthmark to make him feel less alone pic.twitter.com/c0BtCWMdmN

— NowThis (@nowthisnews) December 21, 2020