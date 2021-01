‘Oposição’ vence eleição da mesa diretora da câmara em Sena

senacamara

Entre aspas ‘oposição’ porque o prefeito de Sena, Mazinho Serafim, perdeu a disputa com o seu candidato à mesa diretora da câmara de vereadores do município, porém, dificilmente terá problemas para tocar sua gestão a partir deste dia 1.

oestadoacre já havia adiantado que o vereador Jacamim (PP), poderia ser o escolhido para ser o presidente e foi.

A ‘oposição’ venceu’ por 7 a 5…o vereador do DEM, Elvis Dany, se absteve.

Jacamim, o novo presidente da câmara de Sena, que é empresário – vai compor com a prefeitura, disso poucos têm dúvida no meio político local.

Em Sena nada acontece por acaso…

Uma voz sussurrou ao blog nesta noite:

-O prefeito não perdeu nada…outras opções que ventilaram sairia muito caro.

Tendi…

Em Sena, o jogo político é profissional…sempre foi…não há espaço para amador.

Elvis, o mais votado, ‘sem nada’

O DEM do Alan Rick e Jairo Cassiano não conseguiu convencer o Elvis a votar no candidato do prefeito e isso, por consequência – deixa o vereador mais votado da cidade sem espaço na prefeitura.

-Não vai indicar ninguém e isso será muito ruim para quem foi o mais votado – sussurrou outra voz de Sena, que acrescentou:

-Vai sobrar também para o pai de Elvis, o Jota Alves, empresário.

Fim da disputa pelo controle da câmara de Sena nesses próximos dois anos.

O prefeito Mazinho perdeu ganhando e a oposição venceu não vencendo muito.

A conferir em breve o tamanho da independência do vereador e agora presidente da câmara de Sena Madureira, o Jacamim, em relação ao poder executivo municipal.

J R Braña B.