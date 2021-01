Nota Oficial do Butantan: Gov Bolsonaro vai comprar vacina chinesa (ka ka ka)

notabutatan

NOTA OFICIAL do Instituto Butantan



A inclusão da vacina do Butantan no Programa Nacional de Imunizações representa a continuidade da parceria de mais de 30 anos entre o Instituto e o Ministério da Saúde para o fornecimento de vacinas aos brasileiros.

O anúncio feito hoje em Brasília significa que o MS, como historicamente fez, irá adquirir a vacina contra o coronavírus do Butantan e irá distribuir aos estados, incluindo o de São Paulo.

A minuta de contrato com o órgão federal foi recebida pelo instituto e imediatamente submetida à análise do departamento jurídico visando à sua rápida formalização.

Hoje o Brasil teve três boas notícias na área da saúde: as altas taxas de eficácia da vacina, o início do rito para obtenção do registro junto à Anvisa e o anúncio da parceria entre o MS e o Butantan para fornecer o imunizante à população brasileira.

(Instituto Butantan)

Em tempo: atenção otário que defende Bolsonaro…o teu mito vai comprar a vacina chinesa que tanto criticou e fez pouco caso.

