Sem os quadros formados pelo PT a gestão do Acre não funciona

pt

no ac

(…)

O PT, aliados e ex-aliados formaram quadros técnicos nas duas últimas décadas que há muito são imprescindíveis em qualquer gestão no Acre.

Já pararam para pensar por que o governo de GladsonC bate cabeça todo dia e não toma rumo?

Porque sua equipe, no atacado, deixa a desejar…não tem quadros técnicos à altura das exigências para fazer as coisas funcionarem..exceção de um ou outro no varejo.

(Não vou nem falar da falta de quadros políticos…esse é tema para outro post)

-Meu maior problema é elaborar os projetos para entregar aos ministérios – diz sempre o governador GladsonC quando reúne com a bancada federal.

Bocalom (seu antipetismo tem limite) não é otário e não quer repetir o mesmo erro de sua excelência, o governador….

Se repetir já sabe o que vai acontecer.

Tem que formar o seu time com a ajuda de quem já tem know-how.

A gestão pública mudou muito nos últimos 20 anos…

Os governos JV e Binho foram escolas de gestão competente…

E os professores formados, todos servidores públicos – estão aí para servir ao Estado e ao município.

Não importa quem seja o governo ou partido no poder.

J R Braña B.