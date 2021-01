Gov GladsonC: Nova remessa de vacina anti-covid-19 chega na segunda

vacinaastrazeneca

Astrazeneca/Oxford, vacina produzida em franquia da Índia do laboratório Serum (semelhante ao Butantan no Brasil que produz a coronavac)

Governador GladsonC:

-A previsão é que o nosso estado receba na próxima segunda-feira, dia 25, a primeira remessa de doses da vacina contra a Covid-19, a AstraZeneca/Oxford, produzida pelo laboratório indiano Serum. Com esse novo lote de vacina mais de cinco mil trabalhadores da Saúde que fazem parte do grupo prioritário da Fase I, conforme orientação do Ministério da Saúde, serão vacinados.

-Com essa nova remessa, vamos totalizar 61% dos trabalhadores da Saúde. Esse é um esforço conjunto entre as instituições e governo do Estado para que possamos vacinar com celeridade e segurança a nossa população. Esse é um marco histórico em nosso país.