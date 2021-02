NYT: Máscaras justas e duplas aumentam proteção contra o Covid-19

nytmascaras

Por isso o governo do Acre precisa doar máscaras boas para a população…a N-95, as máscaras cirúrgicas protegem bem…e a população só tem acesso a máscaras pouco eficientes…mesmo assim qualquer máscara ajuda a evitar a contaminação e a propagação do vírus – oestadoacre

New York Times

New York Times – Usar uma máscara – qualquer máscara – reduz o risco de infecção com o coronavírus , mas usar uma máscara cirúrgica mais bem ajustada ou colocar uma máscara de pano em cima de uma máscara cirúrgica pode aumentar muito a proteção para o usuário e outros, os Centros de Controle de Doenças e Prevenção relatada na quarta-feira.

Uma nova pesquisa da agência mostra que a transmissão do vírus pode ser reduzida em até 96,5% se um indivíduo infectado e um indivíduo não infectado usarem máscaras cirúrgicas bem ajustadas ou uma combinação de pano e máscara cirúrgica.

A Dra. Rochelle P. Walensky, diretora do CDC, anunciou as descobertas durante o briefing sobre coronavírus na Casa Branca na quarta-feira, e as juntou a um apelo para que os americanos usem “uma máscara bem ajustada” com duas ou mais camadas. O presidente Biden desafiou os americanos a usarem máscaras durante os primeiros 100 dias de sua presidência, e o Dr. Walensky disse que as máscaras eram especialmente importantes devido à preocupação com a circulação de novas variantes.

(…)

