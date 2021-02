Aleac sai em defesa do dep José Bestene

aleacbestene

ALEAC MANIFESTA SOLIDARIEDADE AO DEPUTADO JOSÉ BESTENE.

Presidente Nicolau Júnior juntamente com a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), se solidariza com o deputado José Bestene, que tem sido vítima de uma tentativa de vincular seu nome a falsas acusações que nada tem a ver com ele.

Bestene se encontra neste momento em São Paulo, onde acompanha sua irmã que está internada no Hospital Beneficência Portuguesa.

Sabemos o quanto é difícil ver quem amamos sofrer alguma enfermidade, mais ainda quando essa pessoa precisa fazer tratamento fora de domicílio. Ao colega José Bestene, nosso desejo de melhoras para sua irmã e força pra toda família.

ASCOM ALEAC