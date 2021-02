Narcy Areal: sepultamento será nesta tarde em Sena

narcyareal

+1940-2021

Narcy Barros Areal, a dona Narcy, 81, de Sena Madureira, faleceu em um dos leitos da Fundação Hospitalar, em Rio Branco, no começo desta madrugada de sexta-feira.

Em janeiro ela foi contaminada por covid-19, fez tratamento no Into por quatro semanas, obteve alta, retornou para Sena, mas teve que voltar a ser internada no hospital do idoso devido a uma pneumonia agravada.

Dona Narcy Areal deixa quatro filhos (Nilson, Dóris, Deyse e Ney), irmãos, vários netos e bisnetos.

Velório acontece desde cedo na capela da igreja católica e o Sepultamento será às 14h no cemitério de Sena Madureira.