Por 364 votos: Câmara derrota os ratos fascistas nesta sexta

perpétuatt

Decisão da Câmara é divisor de águas…..

Prisão de deputado bolsonarista Daniel Silveira, defensor da Ditadura, vai continuar preso, é o que decide seus próprios colegas deputados.

Conselho de Ética vai analisar agora a cassação do mandato do parlamentar do PSL do Rio.

Dora Kramer: Decisão da Câmara sobre prisão de Silveira é aviso aos seguidores insensatos de Bolsonaro https://t.co/N9t9RtxsfT pic.twitter.com/vuZgpJuLEh — VEJA (@VEJA) February 19, 2021

Afinal, quem levou surra foi o machão bombado Daniel Silveira. SIM: 364

NÃO: 130 O fascista vai continuar preso e agora é contagem regressiva para a cassação do mandato. pic.twitter.com/xEwE5c7jy5 — Deputado Alencar (@AlencarBraga13) February 19, 2021

Os resultados no Supremo e na Câmara são derrotas para os milicianos que sonham em se apoderar de todo o poder no Brasil. Em 2022 perderão a fatia que atualmente têm. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) February 19, 2021

URGENTE! Câmara acaba de decidir por 364 a 130 votos manter a prisão do deputado Daniel Silveira. Agora é preciso encaminhar a cassação do mandato. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) February 19, 2021

Da Dep Perpétua no TT, abaixo:

Se a Constituição Federal e ou o CP Penal, permitisse que um mero pedido de desculpas, anulasse um crime, não teríamos prisões. Daniel e seu advogado recorrem a “liberdade de expressão” e “imunidade parlamentar”, p/ justificar defesa da ditadura do AI-5. Que contradição! — Perpétua Almeida (@perpetua_acre) February 19, 2021

Em tempo:

Sessão na Câmara que analise prisão do deputado Daniel Silveira