Pesquisa DataPoder360: 85% querem tomar vacina anti-covid

pesquisavacina

DataPoder360

Pesquisa DataPoder360 mostra que 85% dos entrevistados afirmam que tomariam com certeza uma vacina contra o coronavírus. Os que dizem que não tomariam são 8%. Outros 7% não sabem responder.

No levantamento realizado 15 dias antes (15-17.fev), os que queriam se vacinar eram 78%, com 14% de rejeição. Já no estudo realizado de 1º a 3 de fevereiro, a intenção de se imunizar era de 71%, enquanto 21% não queriam as doses.

O apoio à vacinação cresceu no momento em que o Brasil tem aumento do número de novos casos e de mortes da doença. Nesta semana, foram consecutivos recordes –com mais de 1.200 mortes registradas por dia, na média dos 7 dias anteriores.

(…)