Pesquisa: ‘Algo se move…’

pesquisa

Pesquisa PoderData realizada de 15 a 17 de março em todo o país com 3.500 pessoas indica que, se a eleição presidencial fosse hoje, Jair Bolsonaro (sem partido) iria para o 2º turno com Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O atual presidente tem 30%, e o petista, 34%. Como a margem de erro do levantamento é de 1,8 ponto percentual, para mais ou para menos, há quase um empate técnico no limite desses percentuais. (…)

TT do Dep Edvaldo Magalhães

Há algo se movendo no ar mais rápido que os aviões de carreira. A esperança estar voltando para o Brasil! pic.twitter.com/e71JwUvk2j — Edvaldo Magalhães (@EdvaldoAcre) March 17, 2021