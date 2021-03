Nota de Pesar do PCdoB

notadepesar

Nota de Pesar do Partido Comunista do Brasil pelo falecimento de Sérgio Rocha Taboada, ex-deputado do partido no Acre por dois mandatos.

NOTA DE PESAR

O Partido Comunista do Brasil, no Acre, lamenta profundamente a morte prematura do ex-integrante da sigla e ex-deputado estadual por dois mandatos consecutivos, Sérgio Taboada.

A luta em defesa dos trabalhadores junto ao Sindicato dos Bancários, se confunde com a luta de Sérgio Taboada ao longo de sua carreira política na Assembleia Legislativa do Acre.

Os membros do PCdoB no Acre se solidarizam com a família e amigos do ex-parlamentar, rogando a Deus que os confortem neste momento de tamanha dor para todos os que conviveram com Taboada.

Sempre seguro de suas convicções, Sérgio Taboada deixa um legado de probidade, companheirismo e lealdade aos seus princípios. Seu trabalho no Parlamento acreano foi marcado por uma atuação firme, produtiva e diferenciada.

Taboada, presente agora e sempre!

Rio Branco, 18 de março de 2021.