Vídeo: O símbolo do ódio em rede nacional

simboloodio#

O gesto ao fundo (fazendo o símbolo do ódio) enquanto o presidente do senado fala….é uma afronta completa dos representantes desse governo inqualificável do Brasil.

O Centrão, que governa atualmente – demite esse supremacista amanhã…pode aguardar.

Assista no TT da deputada Perpétua:

ATENÇÃO!!!!

Durante a fala do presidente do Senado, o assessor especial da Presidência, Filipe G. Martins, faz o símbolo do ódio, usado pelos grupos extremistas e supremacistas brancos. Vai ficar por isso mesmo? pic.twitter.com/UL0qDeVfpC — Perpétua Almeida (@perpetua_acre) March 25, 2021