Renan Calheiros e o ex-relator do Orçamento, sen MBittar

#renan

Do senador e ex-presidente do senado, Renan Calheiros (MDB)

-O Orçamento atual é um verdadeiro tour de france. Festival de irregularidades e sequestro de R$51 bi para emendas parlamentares e do ex-relator. Trocar ministro do TCU para tentar driblar a inconstitucionalidade do que foi aprovado pelo Congresso é absurdo.

Em tempo: em entrevista ao Estadão, de SP, o senador MBittar disse que admirava muito Paulo Guedes (Economia) e tudo que fazia ‘corria para avisá-lo’.

Em tempo 2: diz também que continua apoiando o governo ‘porque apóia a agenda’… neoliberal/excludente.

Em tempo 3: admiração por Paulo Guedes: ‘Meu filho ficou mais nervoso quando o levei para conhecer o Paulo do que quando conheceu o Bolsonaro’, disse MBittar ao Estadão.

Em tempo 4: MBittar perdeu rapidamente o espaço que tinha conquistado com o governo Bolsonaro…foi muito rápido..! Melhor assim, senador…o tempo vai dizer.

J R Braña B.