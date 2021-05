Chacina em favela do Rio: ‘Jogo de distração’ para mudar foco?

#chacina

Hildegard Angel, jornalista

Já imaginou ser mãe de um dos 28 fuzilados no Jacarezinho e ficar sabendo que não passou de “jogo de distração”, pra desviar interesse de população, mídia e jornais estrangeiros pela CPI do COVID? Já imaginou se, de fato, o encontro de Jair com o gov. RJ na véspera foi pra isso?

— Hildegard Angel (@hilde_angel) May 8, 2021