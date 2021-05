Sessão solene na Aleac em homenagem à UDV (União do Vegetal)

#aleac

divulgação aleac

Na manhã desta quinta-feira (20), a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), promoverá uma sessão solene em homenagem aos 40 anos do Núcleo João Lango Moura – UDV/Acre. A solenidade terá início às 10h e será transmitida através do canal AleacTV, no YouTube.

Além do presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (PP), do primeiro secretário, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), demais parlamentares e membros do Núcleo João Lango, de núcleos de outros estados e países, o evento também contará com a presença de representantes do Tribunal de Justiça do Acre, da Defensoria Pública do Estado e Ministério Público.

