A metralhadora giratória do prefeito Mazinho (8 vídeos curtinhos)

Numa live no seu próprio perfil no FB, o prefeito de Sena Madureira (Mazinho Serafim) não economizou palavras para se referir aos seus desafetos do município e do governo.

Sobraram encômios para o governador GladsonC e Moisés Diniz (assessor palaciano).

Também para o trio do DEM: deputado federal Alan Rick, o vereador Elvis e o presidente estadual Jairo Cassiano.

O presidente da câmara, Jacamim, também entrou na alça de mira do prefeito Mazinho.

Mas houve elogios: para Petecão, Flaviano, Jéssica e até para o Leo, do PT.

‘GladsonC só anda de helicóptero e jatinho’

‘Obrigação do senhor ajudar Sena’

‘Gov GladsonC não fez nada no nosso município’

‘Ajuda do governo a Sena é de 18 mil do Cartão do Bem’

Prefeito diz que presidente da Câmara ‘comete crime ambiental’

‘DEM queria a secretaria de saúde…e Sena está perdendo dinheiro por eleger o vereador do DEM’

‘Moisés Diniz (assessor do governo e ex-dep federal) não pôs um centavo para Sena’

‘Dep federal Alan Rick destinou zero recursos em 2021 para Sena’

J R Braña B.