Não se iludam: a mídia não quer impeachment de Bolsonaro

#impeachmentmidia

...Nem essa classe média corrupta e vira-lata do Brasil quer tirar o governo que a representa

…Muito menos esse Congresso vendido e comprado que elegemos.

A Globo e afins têm lado…

Estão ao lado do caos que é o desgoverno Bolsonaro…

Perceba que esses veículos, de classe – classe é lado e interesses! – não deram a mínima para os protestos deste sábado…

Porque concordam com sua política econômica (de exclusão social)…

No máximo essa mídia cretina brasileira reclama quando Bolsonaro a humilha publicamente…depois ele resolve tudo com anúncios e com sua política de privilégios…de classe.

Se não for o povo mesmo a ir às ruas – como fez hoje em várias capitais ainda com grande dificuldade devido à pandemia – o inferno Bolsonaro (e seu governo sanguinário) durará até 2022 e deixará seu rastro de destruição jamais visto no Brasil…

Nunca houve tanta exclusão no Brasil como atualmente…

Não adianta se guardar em casa com o muro mais alto que possa haver…

Não há muro (nem polícia violenta, de classe) que evite que os injustiçados se manifestem e busquem justiça social…

J R Braña B.