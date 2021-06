#música

A música Sunshine Reggae, de Bob Marley, dedico á minha filha Bebele…esta da foto.

Esta música nós ouvíamos quando viajávamos – somente eu e ela nesse nosso carro velho aí atrás, empoeirado por fora, nas rodovias do Equador e Peru. Ela também adora Mano Chao…mas escolhi Bob Marley.

Versos fundamentais

//Me dê me dê

//Me dê só um pequeno sorriso,

//Isso é tudo que eu te peço.

Ouça Reggae do Sol…emocionante demais!!!! Sou eu sei….meu Deus!

Boa noite a todos.

J R Braña B.