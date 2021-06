PEC de Perpétua evita que militares ocupem cargos políticos

#pecperpétua

Brasil foi o único país na América Latina que depois da Ditadura de 20 anos não atualizou e modernizou o papel das Forças Armadas na vida nacional (nem os puniu por seus crimes)…e o resultado está aí: militares querendo dominar a política e os destinos do pais novamente. Com Bolsonaro, o Brasil volta à década de 60, 70 e 80.

Notas abaixo publicadas no Painel da Folha de S. Paulo destaca PEC (Proposta de Emenda Constitucional) da deputada federal Perpétua que buscar contornar o problema….e já conta com apoio de lideranças e partidos da esquerda e do centro.



Em tempo: com perdão total ao general Pazuello (ex-ministro da Çaúde) pelo Exército o caminho fica aberto para a politização dentro dos quarteis…Este país anda cada vez mais para trás – oestadoacre