#latam

Latam para oestadoacre

A LATAM começou transportar ontem, dia (8) para o Estado do Acre, mais 9.360 mil doses de vacina contra a Covid-19. As vacinas fazem parte do lote de 1.288.170 doses de imunizantes, que estão sendo enviados em voos da companhia até esta quarta-feira (9) a 20 estados brasileiros mais o Distrito Federal.

(…)

Em tempo: Ministério da Saúde já fala em planejamento da vacinação anti-covid-19 para 2022