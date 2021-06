Com câmera na farda PM em SP está uma semana sem matar (Atenção, Acre!)

#camerasp

Parece que não é tão difícil assim cumprir a Lei… – oestadoacre

no UOL

PMs da Rota já utilizam câmera no uniforme e completam uma semana sem matar

Desde que passaram a usar câmeras na farda, no último dia 4, os policias da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), apontada como a tropa mais letal da Polícia Militar de São Paulo, não se envolveram em casos de supostos confrontos registrados como “morte decorrente de intervenção policial”. A partir de agora, todos os movimentos dos PMs do Batalhão Tobias de Aguiar — sediado no bairro da Luz, região central de São Paulo — desde simples abordagens a ocorrências com disparos de arma de fogo, passam a ser monitorados por imagens a ocorrências com disparos de arma de fogo, passam a ser monitorados por imagens.(…)

