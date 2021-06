Caixa d’água da 6 vira diversão oficial e torra recursos à toa

#caixadágua

É muito tempo sem ter nada o que fazer: a caixa d’água do bairro 6 de Agosto voltou a ser pintada, agora com uma cor ‘neutra’, meio cinza, meio metálica….como foi desde sempre.

Há uns meses o governo resolveu ‘inovar’: pintou de azul a caixa d’água do bairro mais antigo de Rio Branco com as cores do seu governo (e do seu partido, o PP)…o governador GladsonC nega…diz ‘que cores não têm dono’…é verdade, mas criticavam o PT quando este tascou uma estrela vermelha no helicóptero do estado….a estrela, dizia o PT, ‘era a da bandeira do Acre.’ Coincidência?

Neste fim de semana o governo mandou apagar o azulão do PP da esquina da 6 e o ‘monumento’ reservatório de água voltará ao anonimato.

Imagine se o Acre tivesse algum problema sério a resolver nestes tempos!…felizmente não temos problemas a resolver nestes tempos!

Em tempo: este post contém ironia.

Em tempo 2: governo decreta ponto facultativo nesta segunda…terça é feriado estadual.

J R Braña B.